Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertige E-Bikes gestohlen

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Bergrat-Mahr-Straße eingedrungen. Der oder die Täter begaben sich in den Fahrradkeller und entwendeten hieraus zwei hochwertige E-Bikes: Ein schwarz-rotes Mountainbike Fully von "Giant", Typ "Stance E+1" sowie ein schwarzes Trekkingrad von "Liv", Typ "Amiti" mit Gepäckträger und Schutzblechen. Der Gesamtwert der Beute wird auf über 7.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel. 03677-6010, Hinweis-Nr. 0107025/2023 zu melden. (jk)

