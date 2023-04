Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrtsfehler führt zu schwerem Sturz

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Mittwochnachmittag. Eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin übersah beim Abbiegen aus der Zeppelinstraße in die Ernst-Thälmann-Straße einen vorfahrtsberechtigten Fahrer eines E-Bikes. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 63-jährige Radfahrer stürzte auf die Straße, zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Ernst-Thälmann-Straße vorübergehend gesperrt. Der E-Bike-Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. (as)

