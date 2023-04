LPI-GTH: Brand auf Firmengrundstück - Zeugen gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Ein überfahrenes Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" (Zeichen 205) führte am Mittwochabend in der Eisenacher Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 64-jähriger Fordfahrer befuhr gegen 17:40 Uhr die Fröttstädter Straße in der Absicht, die Kreuzung zur Eisenacher Landstraße geradeaus in Richtung Arndtstraße zu passieren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt ...

