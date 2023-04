LPI-GTH: Diebstahl an einem Holztransporter

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Ein Bußgeldverfahren wurde vergangene Nacht gegen einen 59-jährigen BMW-Fahrer eingeleitet. Bei dessen Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 0,64 Promille festgestellt. Im Anschluss an die Kontrolle musste der Fahrer das Fahrzeug stehen lassen. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de ...

