POL-PDNR: Dieseldiebstahl

Linz (ots) - Am frühen Nachmittag des 14.03.23 wurde ein 87 jähriger Mann aus Köln in einem Lebensmittelgeschäft in Linz dabei beobachtet, wie er an einer Ware das Verkaufsetikett abriss und diese dann in einen mitgeführten Beutel legte. An der Kasse wurde er dann durch einen Mitarbeiter angesprochen, der Mann stritt zunächst den Diebstahl ab. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber machte er widersprüchliche Angaben, die Videoaufzeichnungen ließen jedoch keinen ...

