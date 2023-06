POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht L 278

Neuwied (ots) - Am 15.06.2023 kam es auf der Rheinstraße in Flammersfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW und ein Krankentransporter waren in einen Zusammenstoß verwickelt. Ein PKW, der die Siebengebirgsstraße befuhr und nach links auf die Rheinstraße in Richtung Altenkirchen abbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Krankentransporters. ...

