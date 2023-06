Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerpunktkontrolle "Geschwindigkeit" - Polizei stellte 58 Verstöße fest

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch, zwischen 8 Uhr und 21 Uhr, führte die Polizei in Stadt und Landkreis Osnabrück eine Schwerpunktkontrolle "Geschwindigkeit" durch. Für die jeweiligen Messungen wurden spezielle Messfahrzeuge verwendet. Insgesamt konnten 58 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. In vier Fällen endete die Kontrolle mit einem Fahrverbot für die Raser. Der höchstgemessene Geschwindigkeitsverstoß wurde auf der Bundesstraße 51 in Belm (RF Diepholz) gemessen und betrug 156 km/h bei erlaubten 100 km/h. In der "Elbestraße" in Osnabrück wurde eine 38-Jähriger auf einem Monowheel kontrolliert. Der Mann aus Wallenhorst war augenscheinlich schneller als 25 km/h unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle konnte der 38-Jährige keine Fahrerlaubnis und keinen Versicherungsnachweis für das Kraftfahrzeug vorlegen. Das Monowheel wurde daher zwecks Durchführung eines Geschwindigkeitsgutachtens sichergestellt. Insgesamt wurden 65 Verkehrsordnungswidrigkeiten und zwei Straftaten (Fahren ohne Fahrerlaubnis) aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell