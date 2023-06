Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf der "Martinistraße"

Osnabrück (ots)

Am Donnertagmorgen befuhr ein 65-jähriger Busfahrer gegen 06:00 Uhr die linke Spur der "Martinistraße" in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Kreuzung "Herderstraße" hielt der 65-Jährige an der roten Ampel an. Neben ihm (auf der rechten Spur) stand währenddessen ein weißer Ford Transit. Als die Ampel auf Grün umsprang, scherte der Fahrer des Fords nach links aus, um anschließend nach rechts in die "Herderstraße" abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Bus. Der Fahrer des weißen Ford Transits setzte seine Fahrt anschließend fort und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Am Bus entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Hinweise zu dem Unfall/-verursacher nimmt die Polizei unter 0541/327-2215 oder -2590 entgegen.

