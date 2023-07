Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall in Eicken: Fahrer eines weißen Kastenwagens gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und einen Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 12. Juli, gegen 12.10 Uhr in der Rechtskurve von der Badenstraße in die Eickener Straße ereignet hat.

Der Fahrer eines weißen Kastenwagens mit Aufschrift wollte - genau wie eine 49-jährige Radfahrerin auf dem Radfahrschutzstreifen - von der Badenstraße in die Eickener Straße nach rechts abbiegen. Dabei fuhr der Kastenwagen die Fahrradfahrerin am Ellenbogen an und verletzte sie leicht. Der Mann fuhr in Richtung Nordring davon.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Sie bittet Zeugen oder den Fahrer des Kastenwagens, der kurze, dunkelblonde Haare haben soll, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

