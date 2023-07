POL-MG: Spritztour mit Sportwagen- Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden und leichtem Personenschaden

Mönchengladbach (ots) - Nach dem Brand von fünf geparkten Autos an der Josef-Drauschke-Straße in Holt in der Nacht zu Mittwoch, 12. Juli, hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Um zwei Uhr verständigten Anwohner Feuerwehr und Polizei und meldeten zunächst zwei brennende Pkws. Die Flammen griffen auf drei weitere geparkte Fahrzeuge über. Den ...

