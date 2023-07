Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brennendes Auto am Siepensteg

Mönchengladbach (ots)

Noch unbekannte Täter haben am Freitag, 14. Juli, gegen 2.30 Uhr an der Straße Siepensteg im Stadtteil Dahl einen auf einem Parkstreifen abgestellten roten Mercedes C200 in Brand gesetzt.

Ein Zeuge bemerkte nach einem wahrgenommenen Knallgeräusch den Rauch, der aus dem Pkw drang. Er verständigte sofort die Feuerwehr. Diese löschte zwar das Feuer, jedoch hatte das Fahrzeug bereits Schaden genommen. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde zudem eine Rollade im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Polizei veranlasste die Sicherstellung des Autos zwecks Beweissicherung.

Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell