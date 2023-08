Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Container

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Herzogstraße;

Tatzeit: zwischen 11.08.2023, 00.00 Uhr, und 14.08.2023, 06.45 Uhr;

Bargeld haben Unbekannte am Wochenende aus einem Verkaufscontainer gestohlen. Die Täter brachen daran eine Tür auf, um hineinzukommen. Der Tatort liegt auf dem Gelände einer Schule an der Herzogstraße. Ob die Einbrecher noch mehr entwendet haben, steht derzeit nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell