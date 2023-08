POL-PDKL: Folgenschwerer Auffahrunfall....

Polizeidirektion Kaiserslautern

Folgenschwerer Auffahrunfall

BAB 6; Ramstein-Miesenbach

4 Verletzte sind das folgenschwere Resultat eines Verkehrsunfalls auf der BAB 6 am Dienstagmorgen. Ein 36-jähriger befuhr mit seinem Kleintransporter die BAB 6 in Richtung Mannheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und ungenügenden Sicherheitsabstandes, fuhr er auf einen vorausfahrenden PKW auf, dessen 33-jährige Fahrerin zuvor verkehrsbedingt abbremsen musste. Deren PKW wurde dadurch zunächst gegen die Mittelschutzplanke geschleudert und kam anschließend auf dem rechten Fahrstreifen zum stehen. Der Transporter des Unfallverursachers, wurde gegen einen weiteren vorausfahrenden PKW geschleudert. Dadurch wurde dieses Fahrzeug gegen die rechte Schutzplanke katapultiert. Hierdurch kam der Transporter erneut in Rotation und prallte gegen eine weiteren vorausfahrenden PKW. Dieser wurde im Heckbereich getroffen. Das Resultat dieses Ereignisses waren 4 leichtverletzte Verkehrsteilnehmer, sowie ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten, war die Autobahn in Richtung Mannheim für die Dauer von ca. 2 Stunden voll gesperrt. Es kam zu einer erheblichen Staubildung im morgendlichen Berufsverkehr.

