Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Rettungswache und PKW-Diebstahl - Tatverdächtiger festgenommen

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Für den Einbruch in die Rettungswache und den Diebstahl des PKW einer Mitarbeiterin am Sonntagmorgen gibt es einen Tatverdächtigen (wir berichteten: https://s.rlp.de/GoizU). Der entwendete VW Touran wurde am frühen Montagmorgen durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Kirn in einem Ortsteil von Bad Sobernheim unfallbeschädigt aufgefunden. Ein im Nachgang ermittelter 28-jähriger Tatverdächtiger aus Bad Kreuznach konnte dort ebenfalls festgenommen werden (PI Kirn: https://s.rlp.de/vtrqs). Auf sein Konto gehen eine Vielzahl von Straftaten.

Die Klärung der Frage, ob der Mann auch für den Einbruch in einen Getränkemarkt in Alsenz am Samstagabend und für einen Diebstahl aus PKW ebenfalls in Alsenz in der Nacht auf Sonntag verantwortlich ist, bedarf weiterer Ermittlungen. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell