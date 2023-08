Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradunfall mit Personenschaden

Breitenbach (L354) (ots)

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers bei Breitenbach gekommen. Der 25-Jährige Fahrzeugführer befuhr hierbei die L354 in Fahrtrichtung Breitenbach. Kurz vor einer Linkskurve verlor der Motorradfahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei rutschte der verunfallte Fahrer unter der dortigen Leitplanke hindurch und kam im angrenzenden Feld zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfallgeschehen schwer und musste mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Durch den an der Leitplanke angebrachten Schaumstoffschutz konnte Schlimmeres verhindert werden.

