POL-PDKL: Unfall verursacht und weg

Am Samstagabend wurde in Lauterecken ein geparkter PKW beschädigt. Das Fahrzeug war zuvor auf einem Supermarktparkplatz in der Saarbrücker Straße abgestellt worden. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- beziehungsweise Ausparken den grauen VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 19 Uhr bis 19:30 Uhr in Frage. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Rufnummer 06382 - 9110 erbeten.|pilek

