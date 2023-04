Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 13.04.2023

Goslar (ots)

Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug

Zwischen Dienstag, 04.04.2023, und Mittwoch, 12.04.2023, ist es im Bereich des Bahnhofes Seesen zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Kraftfahrzeug gekommen. Ein unbekannter Täter gelang hierbei in den Innenraum des Fahrzeuges und entnahm aus diesem diverse Gegenstände. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12.04.2023, gegen 14.30 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Wenden eine Regenrinne von einem Wohngebäude in der Ringstraße in Seesen. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50,00 Euro. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Unbekannter Täter besprüht eine Betonmauer und eine Schallschutzmauer im Bereich der Unterführung der BAB 7 (B 64) mit schwarzer Farbe auf einer Länge von 15 Meter. Der Sachschaden wird auf 15.000,00 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 12.04.2023, gegen 20.20 Uhr, ist es auf der B 82 im Bereich der Ortschaft Rhüden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein aus Richtung Goslar kommender 56jähriger Verkehrsteilnehmer beabsichtigte im Bereich der Anschlussstelle Rhüden auf die Autobahn in Richtung Kassel zu fahren. Hierbei übersah dieser eine 68jährige Verkehrsteilnehmerin im Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000,00 Euro geschätzt. Die entgegenkommende Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell