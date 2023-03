Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: "Dachhaie" unterwegs

Edesheim (ots)

Ein böses Erwachen gab es für eine Seniorin aus der Schlossstraße in Edesheim, nachdem ihr zwei bis drei unbekannte Personen am 22.03.2023 gegen 16 Uhr Handwerksarbeiten anboten und nach deren Erledigung einen vierstelligen Betrag forderten. Die Dame fühlte sich eingeschüchtert und zahlte bereitwillig. In diesem Zusammenhang erwähnten Nachbarn einen roten Transporter mit ausländischem Kennzeichen, welcher möglicherweise den Tatverdächtigen gehörte. Es wird um Mitteilung gebeten, sofern das Fahrzeug und/oder die Personen an einer anderer Örtlichkeit bereits auffielen.

Bei den weitläufig als "Dachhaie" bekannten Personen handelt es sich um Arbeiter, welche aktiv auf Anwohner zugehen und handwerkliche Tätigkeiten anbieten. In Aussicht gestellte Schnäppchen entpuppen sich im Nachhinein oftmals als Kostenfalle weit über dem marktüblichen Preisniveau. Die Polizei warnt davor, in die Durchführung derartiger Arbeiten einzuwilligen und bittet um sofortige Verständigung der Polizei.

