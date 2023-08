Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall verursacht und abgehauen

Lauterecken (ots)

Am Freitagmittag wurde in der Saarbrücker Straße in Lauterecken ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Beim Rangieren touchierte der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß abgestellten PKW des Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-911 0 entgegen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell