POL-PDKL: Unfall zwischen Bus und Lkw, Lkw flüchtig

Dielkirchen OT Steingruben (Donnersbergkreis) (ots)

Am 03.08.2023 gegen 19:35 Uhr kam es in der Alsenzstraße in Dielkirchen OT Steingruben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw. Nach Angaben des Busfahrers habe dieser vor einer Engstelle angehalten, um einen entgegenkommenden Lkw im Kurvenbereich passieren zu lassen. Hierbei habe jedoch der, auf dem Anhänger des Lkw befindliche Container, das Heck des Busses gestreift. Anschließend fuhr der Lkw, ohne anzuhalten und um sich um die Schadensregulierung zu kümmern, weiter in Richtung Rockenhausen.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell