Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht Oberer Holler Kusel

Kusel (ots)

Am Mittwochmorgen, 02.08.2023, ereignete sich zwischen 06:00 und 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Oberer Holler in Kusel. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen verlor der Fahrzeugführer eines A-Klasse Mercedes aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte dabei mit der Fassade eines Wohnhauses. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Der hierbei stark beschädigte PKW konnte wenig später in einer nahegelegenen Parallelstraße aufgefunden und sichergestellt werden. Derzeit ist nicht bekannt, wer den PKW zum Unfallzeitpunkt führte. Mögliche Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und insbesondere zu dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

