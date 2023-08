Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Montagabend kollidieren bei einem Verkehrsunfall auf der B48 insgesamt drei Fahrzeuge. Zwei der Beteiligten fuhren mit ihren PKW von Rockenhausen in Richtung Imsweiler. Die 54 Jahre alte Unfallverursacherin war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam diese plötzlich mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo sie mit den Entgegenkommenden zusammenstieß. Hierbei wurden diese beiden PKW-Fahrer leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Unfallverursacherin kam mit dem Schrecken davon. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie im Anschluss abgeschleppt werden mussten. |pirok

