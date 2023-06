Polizei Dortmund

POL-DO: Erfolg bei der Bekämpfung von Jugendkriminalität in Scharnhorst: Haftbefehl gegen 14-jährigen Mehrfachtäter

Dortmund (ots)

Es ist ein Zeichen und es ist ein Erfolg bei der Bekämpfung von Jugendkriminalität im Stadtteil Scharnhorst: Ermittlungen der Dortmunder Polizei haben zu einem Haftbefehl gegen einen 14-jährigen Mehrfachtäter geführt. Das Amtsgericht hat diesen Anfang des Monats erlassen. Kurze Zeit später konnten Beamte der Polizeiwache Scharnhorst den Haftbefehl vollstrecken. Der 14-Jährige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Der Dortmunder war bereits vor Erreichen des 14. Lebensjahres mit zahlreichen Straftaten, seiner aggressiven Haltung und der Anstiftung anderer Jugendlicher zu Straftaten aufgefallen. Nach seinem 14. Geburtstag ging es nahtlos mit Straftaten wie Raub, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte weiter. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, an einem Tag zwei Raubstraftaten binnen drei Stunden begangen zu haben (s. Pressemitteilungen Nr. 491 und 479).

Nach Einschätzung der Dortmunder Polizei hat die Festnahme des 14-Jährigen ihre Wirkung in die Gruppe von Jugendlichen, die in Dortmund-Scharnhorst immer wieder auffällig wurden, nicht verfehlt. "Diese Maßnahme macht den jungen Menschen, die hier immer wieder gegen Gesetze verstoßen und damit Bürgerinnen und Bürger in Scharnhorst verunsichern, deutlich klar: "Wir schöpfen als Polizei ALLE uns zur Verfügung stehenden Mittel aus, um gegen diese Jugendkriminalität vorzugehen", betonte Polizeipräsident Gregor Lange. "Auch jugendliches Alter schützt bei herausragender Delinquenz nicht vor derart einschneidenden Konsequenzen! Diese Festnahme ist aus meiner Sicht aber noch viel mehr: ein Zeichen in Richtung der Bürgerinnen und Bürger in Scharnhorst, dass wir ihnen als Polizei zur Seite stehen. Und andererseits eine Motivation für die Beamtinnen und Beamten, die hier seit Wochen und Monaten engagiert im Einsatz sind."

Mit genau diesem Engagement wird die Dortmunder Polizei daher in Scharnhorst auch weiter an ihren Maßnahmen festhalten - ausdrücklich nicht mit dem Ziel, Jugendliche aus dem Zentrum des Ortsteils zu verdrängen. Vielmehr geht es darum, dass sich hier aufhältige Jugendgruppen rechtskonform verhalten und vor allem das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nicht nachhaltig negativ beeinflussen dürfen.

