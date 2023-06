Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0630

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Brackeler Hellweg ist am Samstagabend (24. Juni) ein 47-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht noch Zeugen, die Angaben zu einem am Unfall beteiligten Auto machen können.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Westen in Höhe der Haltestelle "Brackel Kirche". Der 47-jährige Dortmunder befuhr nach ersten Ermittlungen den rechten Fahrstreifen, als er von einem Auto überholt wurde. In der Folge stürzte er und wurde schwer verletzt. Ob es zu einer Berührung mit dem Auto kam oder der Reifen des Fahrrades durch einen zu geringen Abstand des Autos in ein Schienengleis geriet, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, die Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug und/oder seinem Fahrer oder seiner Fahrerin machen können. Zu dem Auto liegen leider keine Hinweise vor. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Dortmund-Körne unter Tel. 0231/132-3321.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell