Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Neubau Feuerbachstraße Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht von Samstag, 29.07.23, auf Sonntag, 30.0723, kam es zum Einbruch in ein sich noch in der Bauphase befindliches Einfamilienhaus in der Feuerbachstraße Schönenberg-Kübelberg. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Bautür auf und entwendeten Küchen-/ sowie Fitnessgeräte. Kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Nachbarn konnten einen weißen Sprinter beobachten der evtl. im Zusammenhang mit dem Einbruch steht. Gibt es weitere Zeugen der Tat? Hinweise bitte an die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter 06337-822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de bzw. Polizei Kusel unter 06381 - 919-0 oder per E-Mail unter piku-sel@polizei.rlp.de. |pikus

