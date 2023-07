Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hund getötet und entsorgt

Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Abend des 28.07.2023 wird durch einen Fußgänger ein verendeter Hund an einem Feldweg in Verlängerung der Bergstraße aufgefunden. Der Hund wurde vermutlich mittels Kabelbinder erdrosselt und im Anschluss in eine grüne Plastiktüte gepackt. Hinweise zum Täter liegen derzeit nicht vor. Der genaue Tatzeitraum ist ebenfalls nicht bekannt. Es wird geschätzt, dass der Hund seit etwa zwei bis drei Tagen auf dem Grundstück gelegen hat. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Rockenhausen unter 06361 917 0 in Verbindung zu setzen. |pirok

