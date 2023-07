Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schweisweiler (ots)

Ein Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag der Grund für eine Sperrung der B48 zwischen Schweisweiler und Hochstein.

Eine 51-jährige Autofahrerin befuhr die B48 von Rockenhausen kommend in Richtung Winnweiler. In einer Kurve kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts in die Bankette ab. Als sie das mit einer Lenkung nach links korrigieren wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Eine ebenfalls 51-Jährige fuhr in dem Moment mit ihrem PKW in entgegengesetzter Richtung und kollidierte frontal mit dem anderen Fahrzeug. Beide Fahrerinnen wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Ein 13-jähriger Beifahrer kam ebenfalls für genauere Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Beide PKW wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Da durch den Zusammenstoß Betriebsstoffe ausliefen, musste die B48 zwischen 15:40 Uhr und 19:00 Uhr gesperrt und durch ein Spezialfahrzeug des Landesbetriebs Mobilität (LBM) gereinigt werden. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell