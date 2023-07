POL-PDKL: Mit Backstein auf Pferde geworfen

Sitters (ots) - Wie schon am 21.07.2023 versuchten unbekannte Täter, den Zigarettenautoamten in der Hauptstraße in Sitters aufzubrechen. In der Nacht vom 23.07.2023 auf den 24.07.2023 wurde versucht, die Metallblende des Geldeinzugsschachtes aufzuhebeln, um an das Bargeld zu gelangen. Dies misslang den Tätern jedoch. Bei der Tatausführung ließen sie einen Stofflappen zurück. Am Zigarettenautomaten entstand ein ...

mehr