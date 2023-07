POL-PDKL: Kleinkraftradfahrer ohne Führerschein

Lambsborn (ots) - Auf einem Grundstück in der Talstraße in Lambsborn stehen zwei Stuten. Durch bislang unbekannten Täter wurde ein Backstein in Richtung der Tiere geworfen und so versucht die unschuldigen Tiere zu verletzen. Die Tat geschah vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Sollten Anwohner oder Passanten diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei Landstuhl diese Hinweise ...

