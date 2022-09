Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 07.00 Uhr in der Osterholzallee in Ludwigsburg ereignete. Ein 53 Jahre alter Ford-Lenker wollte im Kreuzungsbereich mit der Strombergstraße nach links in diese abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei einen entgegenkommenden 30 Jahre alten VW-Fahrer und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Sie mussten im weiteren Verlauf abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell