Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus im Schlossgarten

Bild-Infos

Download

Schwerin (ots)

Nachdem Unbekannte zum wiederholten Mal im Schweriner Schlossgarten randaliert haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen:

Am 16.6. wurde der Polizei angezeigt, dass unbekannte Tatverdächtige im Schweriner Schlossgarten in der Zeit vom 15.6. bis zum 16.6. unter anderem Rosen und Wechselflorpfanzung herausgerissen und in den Laubengang geworfen hatten. Des Weiteren wurden Parkbänke aus den Verankerungen gerissen. Bereits in der Zeit vom 12.6. zum 13.6. hatte es ähnliche Vorkommnisse im Schlossgarten gegeben.

Die Sachschadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Schweriner Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Schwerin Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell