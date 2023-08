Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Prototyp in Leitplanke gekracht

A6, Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am heutigen Freitagmorgen verlor der Fahrer eines hochmotorisierten Sportwagen-Prototyps auf der A6 kurz hinter der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Mittelschutzplanke. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer bei entsprechend schlechten Witterungsverhältnissen schlicht zu schnell unterwegs. Am Fahrzeug entstand bei dem Unfall Totalschaden. Der Fahrzeugwert wird auf ca. 200.000EUR geschätzt. Glücklicherweise blieben beide Insassen des Fahrzeuges unverletzt. Die linke Fahrspur der A6 in Richtung Mannheim musste für ca. zwei Stunden gesperrt werden.|past

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell