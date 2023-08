POL-PDKL: Nach Geschwindigkeitsüberschreitung Haftbefehl vollstreckt

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstag gegen 16:15 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass sich eine männliche Person an einem abgestellten Fahrrad am Bahnhof in Winnweiler zu schaffen macht. Durch die Streife konnte der Mann mit dem entwendeten Fahrrad im Bereich des katholischen Kindergartens angetroffen werden. Er zeigte sich geständig und übergab den Beamten das Fahrrad der Marke "Kenhill". Der Eigentümer ...

