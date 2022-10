Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221025.1 Brunsbüttel: Schüttgutfrachter mit mangelhafter Rückstandsberechnung kontrolliert

Brunsbüttel (ots)

Am Montag kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei einen Schüttgutfrachter im Elbehafen. Bei der Einsicht in die Unterlagen konnte der Nachweis über 2,54 Kubikmeter Schmutzöl in der Verantwortungszeit des Kapitäns und des leitenden Ingenieurs nicht erbracht werden. Aufgrund dieses Fehlers im Öltagebuch ordnete das BSH die Einbehaltung von 12.134,50 Euro an.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell