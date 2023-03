POL-EU: Versuchte Aktion von Klimaaktivisten

Mechernich-Strempt (ots) - Am heutigen Freitagmorgen ereignete sich um 5.02 Uhr auf der Bundesstraße 266, in Höhe des Abfallwirtschaftszentrums, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem 58-jährigen aus Zülpich und einem 47-jährigen aus Kall. Der Kaller befuhr die Bundestraße aus Kall kommend in Fahrtrichtung Roggendorf. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr der Zülpicher die Bundestraße aus Roggendorf kommend ...

