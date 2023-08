Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Meisenheim (ots)

Am Freitag ereignete sich in Meisenheim ein Verkehrsunfall. Nach Sachlage kollidierte in der Bürgermeister-Kircher-Straße ein anderes Fahrzeug mit dem geparkten Opel Corsa. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Lauterecken sucht unter der Telefonnummer 06382-9110 Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. |pilek

