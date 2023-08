Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkohol am Steuer

Lauterecken (ots)

Im Rahmen der Streife kontrollierten die eingesetzten Beamten in Lauterecken einen PKW-Fahrer. Der 35-Jährige am Steuer pustete am Samstagmorgen bei einem Test 0,84 Promille. Auch eine Messung auf dem Polizeirevier bestätigte, dass der junge Mann nicht hätte fahren dürfen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. |pilek

