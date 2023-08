Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Getränkemarkt und Diebstahl aus Pkw, Täter unbekannt

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am 05.08.2023 gegen 23:20 Uhr kam es im Alldrink-Markt in Alsenz zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein unbekannter Täter verschaffte sich hierbei gewaltsam Zugang zum Markt und entwendete mehrere Waren. Eine genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Der Täter konnte weder vor Ort, noch im Nahbereich aufgefunden werden. Weiterhin kam es in derselben Nacht in Alsenz zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Auch hier ist der Täter bisher unbekannt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird noch ermittelt.

Hinweise über verdächtige Personen oder Feststellungen zur Tatzeit, die zur Klärung der Sachverhalte führen können, werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 durch die Polizeiinspektion Rockenhausen entgegengenommen. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell