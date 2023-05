Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Geldbeuteldiebstähle aus Handtasche

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 19.05.2023 zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr befand sich die 79-jährige Geschädigte in einem Lebensmittelgeschäft in der Hallplatz-Galerie. Hierbei wurde sie von einer Frau, bekleidet mit dunklen Haaren und einem Kleid mit Blümchenmuster, in ein Gespräch verwickelt. Sie stellte ihre Handtasche während dem Gespräch auf dem Boden ab. Als sie ihre Handtasche wiederaufnahm, bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels. Ebenfalls am 19.05.2023 zwischen 11:00 Uhr und 11:10 Uhr stellte eine 42-jährige Frau in einem Geschäft in der Innenstadt fest, dass der Reisverschluss ihrer Handtasche halb geöffnet und der Geldbeutel aus der Tasche entwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06332-9760 oder bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache zu melden.

Taschendiebe lauern praktisch überall, wo viele Menschen zusammenkommen. Wem der Geldbeutel gestohlen wird, der kann dafür sorgen, dass seine Zahlungskarten nicht noch für Betrug verwendet werden. Eine gestohlene Zahlungskarte sollten Sie unverzüglich sperren lassen. Nutzen Sie dafür den zentralen Sperrnotruf 116 116 oder besuchen Sie die Homepage für den Sperrnotruf: https://www.sperr-notruf.de Zusätzlich sollte bei der Polizei eine Anzeige erstattet werden. Denn nach einer Anzeige können Betroffene zudem ihre Zahlungskarten über eine KUNO-Sperrung auch für das Lastschriftenverfahren sperren lassen. Dies ist eine gesonderte Leistung der Polizei bei teilnehmenden Kreditinstituten.

Weitere Informationen und Tipps unter www.polizei-beratung.de Geldbeutel weg? Zahlungskarte sperren lassen! (polizei-beratung.de) |pizw

