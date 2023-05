Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrug durch falschen Polizeibeamten

Zweibrücken (ots)

Am 17.05.2023 gegen 12:30 Uhr wurde die 73-jährige Geschädigte von einer bisher unbekannten männlichen Person angerufen. Dieser gab sich als Polizist aus und gab an, dass ihre Tochter in einen Unfall verwickelt gewesen sei und diese nun "freigekauft" werden müsse. Die Geschädigte verabredete ein Treffen und übergab auf einem Parkplatz in der Uhlandstraße 30.000EUR in bar. Danach sollte die Geschädigte einen Anwalt treffen, welcher ihr die Quittung ausstellt und ihr eine Nummer gibt, damit ihre Tochter freikommt. Als niemand kam, bemerkte sie den Betrug. |pizw

