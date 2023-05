POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 02:30 Uhr kam es in der Blocksbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein Mercedes Sprinter in einen geparkten Opel Astra. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass der Fahrer des Mercedes nicht mehr vor Ort war. Während der Fahndung konnte der 25-jährige Unfallverursacher im Nahbereich angetroffen werden. Dieser stand mit 1,39 Promille unter ...

