POL-PDKL: Unbekannte brechen am Sonntagmorgen in die Rettungswache Alsenz ein und stehlen einen PKW.

Alsenz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Einbrecher einen weißen VW Touran mit "ROK"-Kennzeichen stahlen. Vermutlich gelangten die Diebe durch ein Fenster in die Rettungswache. Hier durchwühlten sie den Innenraum und nahmen mehrere Gegenstände an sich. Darunter den Autoschlüssel einer 48-Jährigen. Mit diesem konnten sie deren PKW entwenden. Durch eine Zeugin wurde das Auto zuletzt um 16 Uhr im Bereich Imsweiler gesehen, wo es in Richtung Schweisweiler fuhr.

Die Polizei sicherte Spuren in der Rettungswache und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die am Sonntagmorgen Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen VW Touran geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 9170 mit der Polizei Rockenhausen in Verbindung zu setzen. |pirok

