POL-PDKL: Verkehrsunfall durch versagen der Bremsen. Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagabend kam es in Buborn zu einem Verkehrsunfall, aufgrund eines technischen Defektes. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 32jährige Fahrer aus dem Bereich Bad Kreuznach befuhr die Hauptstraße in Buborn und wollte aufgrund eines entgegenkommenden PKW's bremsen. Da die Bremsen an seinem PKW versagten, fuhr er nach rechts in ein Anwesen und beschädigte dies. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass nicht nur das Fahrzeug einen Defekt hatte, der Fahrer war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss sich nun auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. |pilek

