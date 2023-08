Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Golffahrerin fährt nach Unfall weiter

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werderstraße/Blücherstraße;

Unfallzeit: 14.08.2023, 15.00 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.00 Uhr in Bocholt. Die 59-jährige Rhederin wollte nach eigenen Angaben von der Werderstraße auf die Blücherstraße einbiegen. Sie habe ihre Fahrt verlangsamt, um den Querverkehr einsehen zu können, als eine Autofahrerin linksseitig an ihr vorbeigefahren sei, sie touchiert habe, schließlich nach rechts abgebogen und ohne anzuhalten weitergefahren sei. Nach Angaben eines Zeugen handele es sich bei der Flüchtigen um eine circa Mitte zwanzig Jahre alte Frau, mit zu einem Zopf gebundene blonden Haaren. Sie sei mit einem blauen VW Golf (Baujahr 2010 bis 2013) mit Borkener oder Bocholter Kennzeichen unterwegs gewesen. Das Verkehrskommissariat Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell