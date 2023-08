POL-BOR: Bocholt - Einbruchsversuch in Bäckereifiliale scheitert

Gronau (ots) - Die gestern Abend in Gronau als vermisst gemeldete Person ist wohlbehalten angetroffen worden. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten zu verzichten und aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die dazugehörige Meldung ist inzwischen aus dem Presseportal entfernt ...

