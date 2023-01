Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seniorin bestohlen

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag stahl eine junge Frau einer Seniorin die Geldbörse. Die Frau war in einem Geschäft in Weimar Nord einkaufen. Ihre Tasche samt der Geldbörse hatte sie hierbei an ihrem Rollator hängen. Einen kurzen unbeobachteten Moment nutzte sodann eine weibliche nicht bekannte Person und stahl aus der Tasche das Portmonee der Rentnerin, in welchem sich Bargeld in dreistelliger Höhe befand und all ihre Dokumente. Derzeit gibt es keine Hinweise zur Identität der Diebin.

