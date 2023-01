Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vollstreckung Haftbefehl

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Apolda (ots)

Polizeibeamte der PI Apolda führten verdachtsunabhängige Personenkontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei konnte ein 39jähriger festgestellt werden, der durch die Staatsanwaltschaft Erfurt per Haftbefehl gesucht wurde. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 450 Euro konnte er nicht aufbringen, sodass er in die JVA Suhl-Goldlauter verbracht wurde. Im Zuge der Durchsuchung konnte noch ein geringe Menge Marihuana bei ihm aufgefunden werden.

