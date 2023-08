Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Autoreifen zerstochen

Tatverdächtiger stellt sich

Velen-Ramsdorf (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf;

Tatzeit: zwischen 12.08.2023 und 13.08.2023;

Ein Tatverdächtiger hat sich am Montag der Polizei gestellt. Er gab an, Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen zu haben. Derzeit liegen dem Kriminalkommissariat Borken 27 Strafanzeigen vor. Über das gesamte Gemeindegebiet Velen-Ramsdorfs verteilen sich die Tatorte. Mal wurde nur ein Pneu eines Autos beschädigt, in anderen Fällen aber auch mehrere. Die Polizei geht davon aus, dass der 22 Jahre alte Mann aus Gescher nicht alleine gehandelt hat. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlern unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell