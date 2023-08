Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - WhatsApp-Masche erfolgreich

Gronau (ots)

Meldungen über erfolgreiche Betrügereien mittels des Messengerdienstes WhatsApp werden derzeit im Kreis Borken weniger. Oft werden die Nachrichten der angeblichen Tochter oder des Sohnes von den potentiellen Opfern direkt als Betrugsversuch entlarvt. So auch wieder geschehen in Gronau. Ein anderer Gronauer kam jedoch nicht auf die Idee, dass er skrupellosen Tätern aufgesessen ist. Er überwies am Montag einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei warnt weiter vor dieser Masche. Angeschriebene sollten über die bekannten Erreichbarkeiten Kontakt mit dem vorgegebenen Absender aufnehmen, um die Echtheit der Nachricht zu prüfen. Weitere Informationen zu den verschiedensten Betrugsmaschen sind auf der der Internetseite der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 (db)

