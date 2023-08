Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kind angefahren, gemeckert und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Meckenemstraße/Berliner Platz; Unfallzeit: Dienstag, 15.08.23, ca. 15.10 Uhr;

Ein leicht verletztes Kind ließ am Dienstagnachmittag ein noch unbekannter Fahrradfahrer an der Unfallstelle zurück. Der Unbekannte war nach Angaben des elfjährigen Geschädigten vom Berliner Platz auf den Radweg der Meckenemstraße abgebogen, ohne auf ihn zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Junge stürzte und sich leicht verletzte. Der Mann äußerte lediglich seinen Unmut über das Kind und fuhr weiter. Von dem Mann liegt, bis auf das ungefähre Alter 40, keine nähere Beschreibung vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

